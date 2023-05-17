الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هدية حكومة المملكة.. 40 طناً من التمور لـ بولندا وجمهورية الجبل الأسود
أهم 10.. قرار عاجل من حساب المواطن والقتل تعزيرًا لمواطن وأمطار قادمة
بسبب “التضخم”..القلق يتزايد لتراجع نسب مرتادي المقاهي في المملكة
لتجنب الأعطال.. 6 أشياء عليك فحصها في سيارتك باستمرار
توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.. غداً
تصفيات وصراع أجنحة.. العثور على قيادي حوثي مشنوقا على شجرة

الرئيسية

 /

محليات

 /

هدية حكومة المملكة.. 40 طناً من التمور لـ بولندا وجمهورية الجبل الأسود

هدية حكومة المملكة.. 40 طناً من التمور لـ بولندا وجمهورية الجبل الأسود

هدية حكومة المملكة.. 40 طناً من التمور لـ بولندا وجمهورية الجبل الأسود
١٠:٢٣:٣٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بولندا البالغة 15 طنًّا من التمور.

سفير خادم الحرمين

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، بحضور مفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ أحمد توماش ميشكيفيتش، وإمام المركز الثقافي الإسلامي في وارسو الشيخ محمود سميح، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة وارسو.

من جهته،رفعَ الصالحُ شكرَه وتقديرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من جهود إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضررين حول العالم.

جمهورية الجبل الأسود

كما سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – اليوم- هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود البالغة 25 طنًّا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، للمفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية فضيلة الشيخ رفعت فيزتش، وذلك في العاصمة بودغوريتشا.

تأتي هذه الهدايا ضمن البرامج التي تُقدِّمها حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

اقرأ أيضا

ولي العهد يُطلق اسم الملك سلمان على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” في الرياض

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التمور حكومة السعودية مركز الملك سلمان

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الإسكان: توقيع 9 آلاف عقد تمويل عقاري بقيمة 4.7 مليار ريال

وزير الإسكان: توقيع 9 آلاف عقد تمويل عقاري بقيمة 4.7 مليار ريال

٠٤:٢٤ م، الأربعاء، ٠٦ مارس ٢٠١٩
في عملية نادرة ودقيقة.. استئصال ورم كبير بالمخ لمريضة بـ«القطيف المركزي»

في عملية نادرة ودقيقة.. استئصال ورم كبير بالمخ لمريضة بـ«القطيف المركزي»

٠٢:٤٢ م، الأثنين، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧
وزارة الصحة تغلق مستشفى أهلياً شهيراً بوسط الرياض ارتكب 17 مخالفة

وزارة الصحة تغلق مستشفى أهلياً شهيراً بوسط الرياض ارتكب 17 مخالفة

٠٩:٤٩ م، الأربعاء، ٠٤ يوليو ٢٠١٢
«مصفي مساهمة»: «التجارة» تحرمني من 24 مليوناً مستحقة بحكم نهائي

«مصفي مساهمة»: «التجارة» تحرمني من 24 مليوناً مستحقة بحكم نهائي

٠٨:١٣ ص، الثلاثاء، ٢٧ فبراير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *