هدية حكومة المملكة.. 40 طناً من التمور لـ بولندا وجمهورية الجبل الأسود

تواصل- فريق التحرير:

سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية بولندا البالغة 15 طنًّا من التمور.

سفير خادم الحرمين

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، بحضور مفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ أحمد توماش ميشكيفيتش، وإمام المركز الثقافي الإسلامي في وارسو الشيخ محمود سميح، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة وارسو.

من جهته،رفعَ الصالحُ شكرَه وتقديرَه لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من جهود إنسانية كبيرة لجميع المحتاجين والمتضررين حول العالم.

جمهورية الجبل الأسود

كما سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية – اليوم- هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود البالغة 25 طنًّا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي، للمفتي العام ورئيس المشيخة الإسلامية فضيلة الشيخ رفعت فيزتش، وذلك في العاصمة بودغوريتشا.

تأتي هذه الهدايا ضمن البرامج التي تُقدِّمها حكومةُ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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