لتجنب الأعطال.. 6 أشياء عليك فحصها في سيارتك باستمرار

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يؤكد خبراء السيارات، على أهمية الفحص الدوري لبعض المكونات والأشياء في السيارة، لتفادي الأعطال الطارئة، خاصة أثناء السفر.

ويساعد الفحص الدوري لمكونات السيارة، على الحفاظ عليها بحالة جيدة ولزيادة العمر الافتراضي خاصة للمحرك، مع تجنب المشكلات المحتملة التي قد تؤدي إلى تعطل السيارة أثناء قيادتها.

الفحص الدوري لمكونات السيارة

ومن أهم الأشياء التي يجب فحصها في السيارة ما يلي:

1- فحص زيت السيارة

زيت السيارة، من العوامل الأساسية لسريان محرك السيارة بالطريقة الصحيحة بدون مشاكل، لذلك يجب أن تقوم بفحص الزيت بشكل دوري للتأكد من عدم نقصانه لتتجنب العديد من المشاكل الكبيرة.

وفي حالة ملاحظة وجود نقصان غير طبيعي في زيت المحرك يجب الذهاب بالسيارة للفحص لدى فني مختص لبيان سبب المشكلة.

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2- مستوى السوائل الأساسية

سائل التبريد والذي بإمكانك التأكد منه بسهولة بمجرد النظر على مؤشر علبة سائل التبريد داخل حجرة المحرك.

تأكد أيضاً من مستويات سائل غسل الزجاج الأمامي والخلفي والتي يمكنك أن تجدها أيضاً بجوار المحرك، وللتأكد من موقعها يمكنك التعرف على موقعها من كتيب السيارة.

انتبه لزيت المحرك والفرامل

3- أهمية فحص زيت المكابح

يعد زيت المكابح من أهم عوامل الأمن والسلامة بالسيارة للحفاظ على نظام المكابح بدون مشاكل، لذلك تأكد أيضاً من مستويات زيت المكابح من عدم تناقصه.

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4- فحص بطارية السيارة

يمكنك التأكد من سلامة بطارية السيارة بفحص مستويات ماء البطارية والتأكد من عدم تناقصه إذا ما كانت البطارية سائلة.

أما في حالة البطارية الجافة بإمكانك التأكد من خلال مؤشر يظهر في أغلب البطاريات الحديثة والذي يشير إلى حالة البطارية العامة.

كذلك يمكن متابعة قدرة البطارية، على توليد الكهرباء التي تحتاجها السيارة عند تشغيل السيارة صباحاً بدون تأخير في الدوارة، أما في حالة تأخر دوران السيارة صباحا فعليك هنا الذهاب بالبطارية لفني مختص لمعرفة حالتها.

5- التأكد من سلامة الإطارات

يجب التأكد من سلامة إطارات السيارة بشكل دوري مع قياس ضغط الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل، مع فحص نقشة الإطارات للتأكد من سلامتها، لكي لات تتعرض لمخاطر انفجارها أو فقدان الهواء بداخلها أثناء

6- النظر أسفل السيارة

يجب بين الحين والآخر، النظر أسفل السيارة نظرة سريعة، لبيان أو استكشاف وجود أي تسريبات سواء لسائل الرادياتير أو زيت المحرك أو زيت الفتيس، مع ملاحظة أن وجود نقاط بسيطة من التسريب قد لا تعد مشكلة، ولكن في حالة وجود بقع كبيرة ومستمرة أسفل السيارة عليك الذهاب بها للفحص وبيان سبب ذلك.

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