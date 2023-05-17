من عمر 18 عامًا.. الإعلان عن 7000 وظيفة بقطار المشاعر المقدسة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
عدد الوظائف:
عدد (7000 وظيفة).
شروط التقديم:
لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.
يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.
عن الشركة:
تأسست مجموعة اليمامة في عام 1952م / 1372هـ بوصفها شركة مُتعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات، واليوم تمثل مجموعة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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