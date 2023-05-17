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من عمر 18 عامًا.. الإعلان عن 7000 وظيفة بقطار المشاعر المقدسة

من عمر 18 عامًا.. الإعلان عن 7000 وظيفة بقطار المشاعر المقدسة

من عمر 18 عامًا.. الإعلان عن 7000 وظيفة بقطار المشاعر المقدسة
١١:١١:١٩ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة، توفر 7000 وظيفة موسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عدد الوظائف:

عدد (7000 وظيفة).

شروط التقديم:

لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة.

يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

عن الشركة:

تأسست مجموعة اليمامة في عام 1952م / 1372هـ بوصفها شركة مُتعددة المجالات تركز على الوفاء باحتياجات جميع المجالات، واليوم تمثل مجموعة اليمامة علامة تجارية وطنية تحظى باحترام كبير في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل قطار المشاعر المقدسة وظائف شاغرة

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