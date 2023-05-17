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توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.. غداً

توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.. غداً

توقعات بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.. غداً
٠٩:٣٧:٢٦ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، حالة من التقلبات الجوية، على عدة مناطق، ليوم غدٍ الخميس، بمشيئة الله.

حالة من التقلبات الجوية

وتشمل الحالة الجوية، اشتداد حالة عدم الاستقرار على أجزاء من جنوب غرب وغرب ووسط المملكة، وتمتد إلى أجزاء من شرق وشمال المملكة، مصحوبة برياح نشطة وغبار يحجب الرؤية الأفقية، وفقا لـ”طقس العرب”.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم ، حائل ، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس رياح نشطة طقس المملكة غبار

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