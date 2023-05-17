بسبب “التضخم”..القلق يتزايد لتراجع نسب مرتادي المقاهي في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

لا يزال القلق موجودا عند غالبية المواطنين، على الرغم من أن معدل التضخم لا يتجاوز 3 في المائة ونمو الاقتصاد بلغ 9 في المائة.

هذا ما كشف عنه استطلاع للرأي، أجراه المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، لاحظ خلاله 9 من بين كل 10 أشخاص، الزيادة في أسعار الغذاء، إلا أن نصفهم لم يشعروا بأي زيادة كبيرة في أسعار كل من الخدمات الطبية والعقاقير، والتأمين، وخدمات الاتصالات والإنترنت.

المطاعم والمقاهي

وتعد الرفاهيات هي أول ما يتم التخلي عنه، إذ أوضح 15 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.

وعندما يتعلق الأمر بالتوقعات المستقبلية، كشف الاستطلاع أن المجتمع السعودي لايرى في التضخم مشكلة دائمة.

ويعتقد نصف من شملهم الاستطلاع، أن التضخم سيعود إلى طبيعته في غضون ثلاث سنوات، فيما يتوقع 60 في المائة أن الأيام القادمة ستكون أفضل.

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أسباب التضخم

وحينما سُئل من استطلعت آراؤهم عن أسباب التضخم، أشاروا إلى العديد منها؛ مثل الظروف الدولية، والضريبة المضافة، وجائحة كورونا، باعتبارها الأسباب الرئيسية، وفقًا لموقع “الإخبارية”.

وبحسب الاستطلاع، لم ينجم عن التضخم تغيير النمط الاستهلاكي لدى الغالبية العظمى من مواطني المملكة.