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تصفيات وصراع أجنحة.. العثور على قيادي حوثي مشنوقا على شجرة

تصفيات وصراع أجنحة.. العثور على قيادي حوثي مشنوقا على شجرة

تصفيات وصراع أجنحة.. العثور على قيادي حوثي مشنوقا على شجرة
٠٩:٣٦:٠٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الإعلامي اليمني محمد الضبياني عن نهاية لقيادي من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تكشف ما يدور خلف الكواليس بين قيادات المليشيا.

وكتب الضبياني على حسابه في تويتر : “العثور على القيادي الحوثي ناصر أحمد علي حسين نشوان قرية بني زيدان مديرية الحداء في محافظة ذمار والمعين مشرفا ثقافيا للعصابة، عثر عليه مشنوقا على شجرة بعد أسبوع من اختفائه في وادي بعيد عن قريته”.

صراع أجنحة حوثية:

وفي مارس من العام الماضي، أشعلت عملية جباية الأموال، الخلاف بين قيادات مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وكشفت وسائل إعلام يمنية حينها عن مقتل عدد من القيادات، إثر اشتباكات داخلية بسبب خلافات على جبايات مالية شرق مدينة تعز.

ونقلت عن مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين مجاميع بقيادة عواد عبد الجليل الجهلاني، وأخرى تابعة لمراد الجنيد بسبب خلاف جبايات ومشتقات نفطية.

وفي التفاصيل فقد أدت الاشتباكات إلى مصرع القيادي الحوثي عواد الجهلاني، وكمال فحتي مهيوب الجهلاني، وإصابة آخرين.

يذكر أن القتيل عواد الجهلاني عمل قائدا لمجاميع حوثية شاركت في القتال إلى جانب مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات.

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الكلمات الدلالية:
الحوثي اليمن مشنوق على شجرة مقتل قيادي حوثي

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