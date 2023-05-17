المرئي والمسموع تطرح فرص تدريب تعاوني في مختلف التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني (بجميع التخصصات).
وأوضحت الهيئة، أن التدريب إلى تطوير مهارات وخبرات الخريجين، وإعدادهم للمشاركة بفعالية في سوق العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
– جميع التخصصات.
مجالات التدريب:
– الرصد والمتابعة.
– خدمة العملاء.
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التفاصيل:
موعد التقديم:
– وأوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م.
طريقة التقديم:
– وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى أن التقديم متاح من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: coop.tr@gcam.gov.sa