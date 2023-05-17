المرئي والمسموع تطرح فرص تدريب تعاوني في مختلف التخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني (بجميع التخصصات).

وأوضحت الهيئة، أن التدريب إلى تطوير مهارات وخبرات الخريجين، وإعدادهم للمشاركة بفعالية في سوق العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.