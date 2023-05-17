أهم 10.. قرار عاجل من حساب المواطن والقتل تعزيرًا لمواطن وأمطار قادمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

“عدم استقرار وأمطار”.. محلل طقس يكشف عن حالة جوية تمر بها المملكة اليوم

كشف محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، عن حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار على معظم مدن المملكة.. المزيد هنا

يقظة ومباغتة لتجار السموم .. عملية نوعية للداخلية “إحباط 55 كيلو من الكوكايين” في جدة

نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يوثق عملية مداهمة لتجار السموم في جدة.. المزيد هنا

حساب المواطن: 4 خطوات لحذف واستبدال المستندات المنتهية

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل طريقة حذف واستبدال المستندات المنتهية لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم المستحق.. المزيد هنا

لهذا السبب.. 15% من المواطنين توقفوا عن الذهاب للمطاعم والمقاهي

كشف استطلاع للرأي، أن 15 في المائة من المواطنين قلصوا الخروج لتناول الطعام في المطاعم والمقاهي.. المزيد هنا

ارتكب عدة جرائم.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة القصيم

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم الشرع تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

من غد وحتى السبت.. تحذير من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من تقلبات جوية وطقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة، تستمر خمسة أيام.. المزيد هنا

بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة

سمحت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمعلمين بتقديم دروس خصوصية للطلاب في الفترة المسائية بالمدارس والمنازل.. المزيد هنا

قرار عاجل من حساب المواطن بشأن الاعتراضات على دفعة مايو

أعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66.. المزيد هنا

للمعلمين والمعلمات.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة حركة النقل الخارجي بمجرد إعلانها

ينتظر المعلمون نتيجة حركة النقل الخارجي المقرر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل، وبناءً عليها سيحدد المعلم طريقه إما بتقديم اعتراض أو بقبول النتيجة.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من صندوق الشهداء حول التسجيل لحج هذا العام

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح التسجيل لحملة أداء فرضة الحج لهذا العام 1444هـ عبر منصة “شهم” الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.. المزيد هنا