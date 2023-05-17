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هل يجوز التسمية بالجوهرة وقمر الزمان في المملكة؟
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هل يجوز التسمية بالجوهرة وقمر الزمان في المملكة؟

هل يجوز التسمية بالجوهرة وقمر الزمان في المملكة؟

هل يجوز التسمية بالجوهرة وقمر الزمان في المملكة؟
٠٨:٣٩:٣٢ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عددا من الضوابط لتسجيل الأسماء للمواليد في المملكة.

ضوابط تسجيل الأسماء

وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، إنه فيما يتعلق باسم “الجوهرة”، فيجوز التسمية به وبالأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع مثل الوليد والعنود.

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أما اسم قمر الزمان، فأوضحت أنه لا يُسمح بالتسمية به وكذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.

وفي وقت سابقـ حددت الأحوال المدنية، ضوابط تعديل المهنة، ونشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩.

ضوابط تعديل المهنة

وأفادت بأنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقا للآتي:

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– موظف حكومي: إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– موظف أهلي: إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– متقاعد: من انتهت خدماته بالتقاعد

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– متسبب: لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من (طالب طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك

– تاجر – تاجرة: من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول

– رجل أعمال – سيدة أعمال: من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط

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الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية الأسماء الجوهرة تسجيل الأسماء ضوابط تسجيل الأسماء قمر الزمان

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