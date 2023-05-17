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برواتب تنافسية.. مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة
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برواتب تنافسية.. مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية.. مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة

برواتب تنافسية.. مطارات جدة تعلن عن وظائف شاغرة
٠٨:٤٣:٣٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo” عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وذلك حسب التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رئيس قسم التعويضات والمزايا.

مدير التميز في رأس المال البشري.

مدير عمليات التدقيق.

مسؤول الحساب الرئيسي.

والمزيد …

عن الشركة:

تأسست شركة مطارات جدة (JedCo) في عام 2022م كجزء من برنامج تخصيص قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية.

تدير شركة مطارات جدة حالياً وتشغل مطار الملك عبدالعزيز الدولي “KAIA” الذي يعد أحد أفضل 100 مطار في العالم، والمركز الثالث كأفضل مطار في الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطار محسّن في العالم، والمركز الثامن كأفضل مطار في العالم للمطارات بسعة (10-15 مليون مسافر).

تتبنى شركة مطارات جدة ثقافة الترحيب بالجميع، وتركز على الأمن والكفاءة والمعايير التشغيلية من خلال بناء تحالفات قوية مع الموظفين والشركاء والمستثمرين لخلق ميدان من الفرص للمملكة العربية السعودية أثناء خدمة الحجاج والمعتمرين.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية فرص عمل مطارات جدة وظائف شاغرة

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