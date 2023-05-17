اندلاع حريق في بركسات سكنية بالرياض.. و”المدني” يباشر

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، حريقاً اندلع في بركسات سكنية.

إخماد حريق في بركسات سكنية

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني #الرياض أخمد حريقًا في بركسات سكنية، ولا إصابات.

اقرأ أيضًا:

وقبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الرياض تمكنت، من إخماد حريق في ورشتي نجارة.

إخماد حريق شب في ورش للنجارة

وأوضحت أن فرق الإنقاذ التابعة لإدارة مدني الرياض تمكنت من إخماد حريق شب في ورش للنجارة دون وقوع أي إصابات.

اقرأ أيضا:

كذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، في وقت سابق أنها تمكنت من إخماد حريق شب أيضًا في ورشة نجارة.

الحريق لم يسفر عن سقوط إصابات

ولم يُسفر الحريق عن سقوط إصابات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في حسابه عبر موقع “تويتر”.

ونشر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي، صورة من جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق، مشيرًا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.

اقرأ أيضا: