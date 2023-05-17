بأكثر من 101 ألف قضية .. الرياض تتفوق على 3 مناطق في قضايا الدعاوى

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استحوذت الرياض على قضايا الدعاوى بـ101.148 ألف قضية، متقدمة على 3 مناطق: الشرقية، التي جاءت ثالثا بـ41.193 ألف قضية.

وجاءت عسير رابعا بـ18.911 ألف قضية، والمدينة المنورة خامسا بـ18.587 ألف قضية، بينما حلت مكة المكرمة ثانيا بـ80.330 ألف قضية.

قضيا الدعاوى:

وسيطرت قضايا الدعاوى العامة على إجمالي القضايا العامة الواردة، حيث بلغ إجمالي القضايا العامة الواردة 360.900 ألف قضية، منها:

-311.355 ألف قضية دعاوى، و49.545 ألف قضية إنهاءات.

– تصدرت الرياض إجمالي القضايا العامة الواردة بـ110.662 ألف قضية.

– جاءت مكة ثانيا بـ91.505 ألف قضية، والشرقية ثالثا بـ46.600 ألف قضية.

– أما عسير رابعا بـ26.551 ألف قضية، والمدينة المنورة خامسا بـ21.696 ألف قضية.

وبحسب الوطن فقد جاء ذلك في وقت سلم فيه صندوق النفقة أكثر من 76 مليون ريال، استفاد منها 15 ألف مستفيد، منذ إطلاق خدمات الصندوق.

بينما أصدر مركز المصالحة 200 ألف وثيقة صلح عن بُعد، وتم تنفيذ 1.2 مليون وكالة إلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما كشف تقرير وزارة العدل عن أن قضايا الحق الخاص فاقت قضايا الحق العام التابعة للقضايا الجزائية، حيث بلغ إجمالي قضايا الحق الخاص 98.740 ألف قضية مقابل 15.065 ألف قضية حق عام.

وتصدرت مكة المكرمة إجمالي القضايا الجزائية بـ27.457 ألف قضية، وحلت الشرقية ثانيا بـ22.118 ألف قضية.

وجاءت الرياض ثالثا بـ21.778 ألف قضية، وجازان رابعا بـ8124 قضية، وعسير خامسا بـ8076 قضية.

الحق العام

فيما تصدرت مكة المكرمة قضايا الحق العام بـ3891 قضية، وجاءت الرياض ثانيا بـ3337 قضية.

بينما جاءت الشرقية ثالثا بـ2461 قضية، والمدينة المنورة رابعا بـ1205 قضايا، وعسير خامسا بـ1004 قضايا.

واستحوذت مكة المكرمة على قضايا الحق الخاص بـ23.566 ألف قضية، وحلت الشرقية ثانيا بـ19.657 ألف قضية.

أما الرياض فجاءت ثالثا بـ18.441 ألف قضية، وجازان رابعا بـ7549 قضية، وعسير خامسا بـ7072 قضية.

وكانت 6 مناطق، ممثلة في: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وجازان، وعسير، والمدينة المنورة، قد تصدرت القضايا العامة والجزائية الواردة لمحاكم الدرجة الأولى منذ بداية العام الهجري الحالي.

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