الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمواطنين.. شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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للمواطنين.. شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف شاغرة

للمواطنين.. شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف شاغرة

للمواطنين.. شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠٩:٢١:٣٩ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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أعلن شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير – الأداء وإدارة المواهب.
  2. طبيب (خط أنابيب).
  3. تمهير – مبيعات الشركات في إدارة علاقات الوسطاء (جدة).
  4. تمهير – مبيعات شركات إدارة علاقات الوسيط (الرياض).
  5. متدرب- خدمات مندوبي المستشفى.
  6. مدير – حوكمة الشركات.
  7. مدير – برامج الخدمة.
  8. تمهير – إدارة المطالبات.
  9. تمهير – عمليات المطالبات الطبية.
  10. متدرب – المبيعات الرقمية.
  11. تمهير – مركز الاتصال.
  12. والمزيد …

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عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال.

يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

طريقة التقديم:

أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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