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وزير الخارجية يشارك في عدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية
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وزير الخارجية يشارك في عدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يشارك في عدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية يشارك في عدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية
٠٧:٤٤:٢٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، في عدد من اللجان العربية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

 تنفيذ القرارات والالتزامات

وتضمنت اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وبنداً حول تركيا برئاسة جمهورية مصر العربية، واللجنة الوزارية لمساندة دولة فلسطين برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واللجنة الوزارية المكلفة بدارسة مقترحات فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لتحديث وتطوير وتعزيز الجامعة العربية.

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متابعة التطورات السياسية

وتم خلال الاجتماعات مناقشة، أبرز مستجدات الدول العربية من تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن العربي بمفهومه الشامل، وتعزيز ومساندة الأمن المائي والغذائي لجميع الدول العربية، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
حضر الاجتماعات معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاجتماعات التحضيرية الجزائر القمة العربية تركيا مجلس جامعة الدول العربية مصر وزير الخارجية

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