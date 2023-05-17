يقظة ومباغتة لتجار السموم .. عملية نوعية للداخلية “إحباط 55 كيلو من الكوكايين” في جدة

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نشرت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر مقطع فيديو يوثق عملية مداهمة لتجار السموم في جدة.

إحباط الكوكايين المخدر:

وبحسب الفيديو فقد تم إحباط ترويج أكثر من 55 كيلو جرامًا من مادة الكوكايين المخدر.

ويظهر الفيديو يقظة رجال الداخلية ومباغتهم لتجار السموم، من خلال المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة.

وقد تم إحباط أكثر من 55 كيلو من الكوكايين المخدر مخبأة في عدة منازل، حيث تم القبض على مروجيها وهم 11 شخصا في جدة.

تصريحات وزير الداخلية:

وفي وقت سابق نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لقادة القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وأكد سموه خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، أن الحملة بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – تحقق ولله الحمد نتائج ملموسة.

الضربات القوية:

وأشار إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة.

وأكد أنها ستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.

ونوه الأمير بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر آفة المخدرات.

كما توجه وزير الداخلية بنقل تحياته لرجال الأمن العاملين في جميع مناطق المملكة.

وعي المواطن:

كما نوه سمو وزير الداخلية بوعي المواطن ودوره في مكافحة المخدرات من خلال الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات.

وأكد أن بلاغات الجميع يتم التعامل معها بسرية تامة، حيث كان سموه قد استمع إلى شرح قدمه معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي حول أبرز نتائج المهام الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية في مكافحة المخدرات .

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