هل استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للأفراد أم للشركات فقط؟

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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا متاح للشركات فقط وليس للأفراد.

الاستقدام من إندونيسيا

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغردة استفسرت بشأن مدى إمكانية استقدام عاملة منزلية من إندونيسيا للأفراد.

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وأجابت منصة مساند بقولها “إن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا متاح للشركات فقط، ويمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات. وللحصول على الخدمة يمكنك التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن استقدام العمالة المنزلية غير متاح حالياً من دولة المغرب.

الاستقدام من المغرب غير متاح

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر “تويتر”، على سؤال مواطن وجه سؤالاً قال فيه “اريد استخراج تأشيرة عاملة منزلية مغربية فردي هل هي متوفرة على النظام؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها “بخصوص استفسارك يرجى العلم أن الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند”.

كذلك أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أنه لا يوجد أي مشاكل في عمليات الاستقدام من باكستان.

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الاستقدام من باكستان

جاء ذلك في رد من منصة مساند، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مواطن استفسر بشأن الاستقدام من باكستان وهل هو متوقف حاليا بسبب مشاكل في علميات الاستقدام؟”.

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توضيح من منصة مساند بشأن رسوم التأشيرة

وأجاتب منصة مساند بقولها “إنه لا يوجد أي مشكلة في الاستقدام ولكن يوجد تأخير في إجراءات الدول”.

في سياق متصل، أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم تأشيرة الاستقدام

جاء ذلك في رد من المنصة في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن رسوم التأشيرة وسداد الجواز.

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