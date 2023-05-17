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بسبب ترجمة أبيات شعرية من الفصحى إلى الإنجليزية.. إحالة معلم للتحقيق بدولة عربية
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بسبب ترجمة أبيات شعرية من الفصحى إلى الإنجليزية.. إحالة معلم للتحقيق بدولة عربية

بسبب ترجمة أبيات شعرية من الفصحى إلى الإنجليزية.. إحالة معلم للتحقيق بدولة عربية

بسبب ترجمة أبيات شعرية من الفصحى إلى الإنجليزية.. إحالة معلم للتحقيق بدولة عربية
٠٨:١٧:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار سؤال في امتحان اللغة الإنجليزية، للصف الثاني الثانوي، بإحدى محافظات دولة مصر، جدلا واسعارن بين أولياء أمور الطلاب، الذين تقدموا بشكوى ضد واضع الامتحان.

أحيل إلى التحقيق

واتخذت إدارة تعليم بني سويف، فوسط صعيد مصر، قرارا بإحالة موجه اللغة الإنجليزية واضع امتحان الصف الثاني الثانوي العام للتحقيق، بسبب سؤال الترجمة الذي أثار جدلًا بين أهالي المحافظة.

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أبيات إسماعيبل صبري

وتضمن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي سؤال ترجمة لأبيات شعرية للشاعر إسماعيل صبري، ما أثار سخط أولياء الأمور بالمحافظة، حسب مواقع مصرية.

كان امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي اليوم الثلاثاء قد تضمن أبيات شعرية مطلوب ترجمتها جاء فيها:

طرقت الباب حتى كلّ متني

فلما كلّ متني كلمتني

فقالت لي يا إسماعيل صبرًا

فقلت يا أسما عيل صبري

وتعد الأبيات الواردة من أشهر الأبيات الشعرية التي يدرسها طلاب المرحلة الثانوية في مصر، في اللغة العربية والبلاغة.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر إحالة معلم للتحقيق المرحلة الثانوية امتحان اللغة الإنجليزية

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