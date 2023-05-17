10 فوائد مذهلة لعصير الخيار

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الخيار من الخضروات المفيدة جدا لصحة الجسم، ورغم هذا فنحن لا نعرف الكثير من فوائده، وكذلك أيضا، عصير الخيار، كما أوردت مواقع متخصصة.

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تعزيز المناعة

يعمل عصير الخيار على تزويد الجسم بمزيج جيد من المعادن والفيتامينات، والتي تساعد بدورها على تقوية جهاز المناعة وزيادة إنتاج كريات الدم البيضاء، وبالتالي تحسين قدرة هذا الجهاز على مقاومة الأمراض، وخاصةً الأمراض الموسمية، مثل: الأنفلونزا.

صحة العيون

يعتقد أن عصير الخيار هو من أفضل العصائر الطبيعية لحماية العيون وتحسين النظر بشكل ملحوظ، حسب “ويب طب”.

كما أن محتواه من الفيتامينات عامةً، وفيتامين أ بشكل خاص يجعله عاملًا مساعدًا في الحماية من مشكلات العيون التي قد تطرأ مع التقدم في السن، مثل: إعتام عدسة العين.

ترطيب وتبريد الجسم

يتكون ما نسبته 95% من ثمرة الخيار من ماء ممزوج بمادتين تساعدان بشكل كبير على منع حصول احتباس للسوائل في الجسم، لذا فإن عصير الخيار يساعد الجسم على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبته ومنع الجفاف.

كما أن لعصير الخيار العديد من الفوائد الصحية المحتملة الأخرى، ومنها:

1- يساهم خسارة الوزن الزائد.

2- يحسن الهضم ويُعالج الإمساك.

3- يساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

4- يقوي الجهاز العصبي.

5- يحسن مستويات الطاقة في الجسم.

6- يقلل من الأرق.