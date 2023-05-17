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في رحلة عودتها من الخليج.. تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية مرتين
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في رحلة عودتها من الخليج.. تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية مرتين

في رحلة عودتها من الخليج.. تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية مرتين

في رحلة عودتها من الخليج.. تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية مرتين
٠٧:٤٠:٢٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة، تعطلت طائرة وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ظهر اليوم الأربعاء، مرتين منذ بدء رحلة عودتها من منطقة الخليج إلى برلين.

تعطل طائرة وزيرة الخارجية الألمانية:

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، قد وصلت إلى مدينة جدة أول أمس الاثنين متأخرة عن موعدها المقرر بساعتين؛ بسبب عطل فني في طائرتها.

كما حدث العطل الجديد في الطائرة البديلة بدولة قطر التي كانت المحطة الثانية في جولة بيربوك في منطقة الخليج بعد المملكة.

طائرة بديلة:

ولم يتضح بعد طبيعة العطل الذي حدث هذه المرة في الطائرة البديلة التي وفرتها الهيئة المسئولة عن الطائرات الحكومية والتابعة للجيش الألماني.

ومن المقرر كان يجب توجه الوزيرة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة إلى المطار مباشرة.

لكن اضطرت الوزيرة إلى العودة للفندق مرة أخرى بسبب العطل، ومن المرجح أن يتأخر إقلاع الوزيرة من قطر بما لا يقل عن ساعتين.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا الخليج طائرة وزير خارجية ألمانيا

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