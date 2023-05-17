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نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

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نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود
٠٧:١٩:٢٤ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقةالرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل – رحمها الله- . وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.

عزاء ومواساة

وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلًا الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله وصاحب السموالأمير تركي بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد بن عبدالرحمن الأول ، وعدد من كبارالمسؤولين وجمع من المواطنين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الديوان الملكي صلاة الميت نائب أمير الرياض والدة الأمير الجوهرة

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