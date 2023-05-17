استشاري: 6 عوامل تؤثر على علاج ارتفاع الكوليسترول بالأدوية

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حدد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، عدداً من العوامل التي قد تؤثر في علاج ارتفاع الكوليسترول بالأدوية.

عوامل تؤثر على علاج الكوليسترول

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن علاج ارتفاع الكوليسترول بالادوية يعتمد على عوامل عديدة مثل:

– العمر

– مدى ارتفاع الكولسترول وخاصة LDL/Non-HDC

– وجود مشاكل صحية أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

– التدخين

– التاريخ العائلي لارتفاع الكوليسترول

– وجود جلطات قلبية أو دماغية سابقة لاقدر

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وفي وقت سابق، كشفت خبيرة تغذية عن بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بنفس الطريقة التي يمكن للبعض أن يرفعها.

وقالت أخصائية التغذية، ومؤسسة عيادة “هيلثي ميس” في بريطانيا، جنت ميس، إن هناك ثلاث مشروبات يمكن أن تخفض مستويات “الكوليسترول الضار”، وهي:

-الشاي الأخضر.

-مشروب المتّة.

-مشروب الكركديه.

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الشاي الأخضر والمتة

وأضاف لصحيفة “إكسبريس”: “لقد ثبت أن الشاي الأخضر وكذلك المتة يخفضان الكوليسترول السيئ منخفض الكثافة والبروتين الدهني مما يحسن نسبة الدهون في الدم”.

لكنها نصحت بشرب أحدهما في الصباح، لأن كلا المشروبين غنيان بالكافيين ويمكن أن يعطل النوم، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوياته يمكن أن يضر بالصحة، إلا أن الجسم بحاجة إلى كميات صغيرة من “الكوليسترول الجيد”، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني عالي الكثافة. وتحمل البروتينات الدهنية عالية الكثافة الكوليسترول بعيدًا عن الخلايا وتعود إلى الكبد حيث يمكن تكسيره.

قالت ميس إن الكركديه يمكن أن “الكوليسترول الضار” ويعزز مستويات “الكوليسترول الجيد”.

وأضافت: “في إحدى الدراسات، قام أولئك الذين شربوه يوميًا بتخفيض الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي وزيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (الجيد) بعد شهر واحد فقط”. وأظهرت دراسات سابقة أن الشاي الأخضر يمكن أن يحسن عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

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