استثمارات بلغت7.5 مليارات ريال.. “ميناء نيوم” يتصدر تريند المملكة

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تصدر ميناء نيوم تريند تويتر في المملكة، بعد أن فتح اليوم الأربعاء أمام المستثمرين وقطاع الأعمال.

ميناء نيوم:

وكان ميناء نيوم قد فتح أمام المستثمرين وقطاع الأعمال في أوكساجون للبدء في المرحلة الأولى من تطوير اليناء وترسية عقود لإنشاء الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات، وذلك باستثمارات بلغت 7.5 مليارات ريال.

وأعلنت نيوم اليوم افتتاح الميناء أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء في أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء.

وأوضحت أن ذلك سيتم عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات.

كما صرح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن قيمة الاستثمارات في ميناء نيوم حتى الآن أكثر من 7.5 مليارات ريال، ومن المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة خلال عام 2025 .

وأوضح أن ميناء نيوم سيلعب دوراً محورياً في تحقيق طموحات المملكة وتعزيز تنافسيتها التجارية، وتنوعها الاقتصادي، وتحولها لمنصة عالمية للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ميناء نيوم والأسواق العالمية:

وعند اكتمال الميناء ، سيعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% وبصافي انبعاثات صفرية، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة استدامة على مستوى العالم.

ولأجل تعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، تم تدشين خدمة الحاويات الأولى في الميناء.

كما أن ربط ميناء نيوم بخدمة”JEDDEX”، الخط البحري الرابط بين العديد من موانئ المنطقة، سيجعل منه أول منفذ مباشر من نيوم وإليها عبر شبكة “CMA CGM” العالمية.

أيضا سيشهد الميناء طلبات للرسو من سفن عدة وصلت دون مواعيد مسبقة تحمل شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في جميع أنحاء نيوم.

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