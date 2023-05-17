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مراكز متقدمة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة تبوك

مراكز متقدمة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة تبوك

مراكز متقدمة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة تبوك
٠٦:٤١:٥٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حصدت إدارة تعليم تبوك مراكز متقدمة على مستوى المملكة في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ، التي نظمتها وزارة التعليم واستضافتها إدارة تعليم مكة المكرمة للفترة من 24 حتى 27 شوال .

حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية

وحققت الطالبة غادة عبدالحافظ الغنام على المركز الأول في مسابقة حفظ السنة النبوية ” حفظ 40 حديثًا” ، وحققت الطالبة حور محمد الرفاعي على المركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم ” حفظ 10 أجزاء” , فيما حقق الطالب البراء باسل حيدر على المركز الثاني في مسابقة حفظ السنة النبوية ” حفظ 40 حديثًا”.

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وبارك المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير للفائزين حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المملكة، مثمنًا الجهود التي بُذلت من معلميهم ومعلماتهم وأسرهم وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي (بنين- بنات).

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الكلمات الدلالية:
السنة النبوية تبوك تعليم تبوك حفظ القرآن الكريم طلاب تبوك

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