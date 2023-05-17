حساب المواطن: 4 خطوات لحذف واستبدال المستندات المنتهية

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، بالتفصيل طريقة حذف واستبدال المستندات المنتهية لإثبات الاستقلالية والحصول على الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد استفسر بشأن طريقة وخطوات حذف العقد المنتهي وإضافة عقد جديد.

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حذف واستبدال مستندات حساب المواطن

وأجاب برنامج حساب المواطن، عبر حساب “خدمة المستفيدين بقوله إنه في حال كانت حالة المستند منتهي يلزم اتباع الخطوات التالية:

– حذف المستند القديم عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب

– الضغط على إدارة المرفقات

– الانتقال إلى الإجراءات

– حذف المرفق المنتهي وإضافة المستند الجديد.

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تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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