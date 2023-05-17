استطلاع رأي: الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية ويهدد الحضارة

تواصل – وكالات:

توصل استطلاع للرأي، أجرته وكالة أنباء، بالتعاون مع شؤكة عالمية في مجال الأبحاث، إلى أن أكثر من ثلثي الأمريكيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، في حين يرى 61% منهم أنه قد يهدد الحضارة.

يشكل خطرا على الإنسانية

وأظهر استطلاع “رويترز/إبسوس” أن عدد الأمريكيين الذين يتوقعون نتائج سلبية من استخدام الذكاء الصناعي ثلاثة أمثال العدد الذي لا يتوقع ذلك.

ووفقا للبيانات يرى 61 % من المشاركين في استطلاع الرأي أن الذكاء الصناعي يشكل خطرا على الإنسانية، في حين يعارض ذلك 22 % فحسب و17 % لم يحسموا أمرهم.

وأجرى استطلاع الرأي عبر الإنترنت وشارك فيه 4415 من البالغين الأمريكيين في الفترة بين التاسع من مايو حتى 15 من الشهر نفسه، حسب “sawtbeirut”.

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اهتمامات الأمريكيين

وبينما يشعر الأمريكيون بالقلق بشأن الذكاء الصناعي، فإن الجريمة والاقتصاد يحتلان مرتبة أعلى في قائمة اهتمامات الأمريكيين اليومية، إذ يؤيد 77 % زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة فيما عبر 82% عن خوفهم من حدوث ركود.