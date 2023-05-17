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وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
٠٥:٤٣:٢٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد.

وجاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

بحث مستجدات الأوضاع

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

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اخبار السعودية القمة العربية وزير الخارجية وزير خارجية سوريا

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