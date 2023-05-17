بحيلة ماكرة.. بهذه الطريقة حاول مسافر إدخال الحشيش من أوروبا لدولة خليجية

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تمكن أمن الجمارك في مطار الكويت T4 من ضبط مسافر بعد قدومه من دولة أوروبية، حيث عثر بحوزته على حشيش متنوع، حاول إدخالها بطريقة غير متوقعة. ‫

ضبط حشيش بمطار الكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فإن المسافر وصل إلى البلاد قادما من إحدى الدول الأوروبية، ولكن أحد المفتشين الجمركيين اشتبه به.

وقد تم إخضاع حقائبه للتفتيش الدقيق، وعثر على عدد ثلاث علب مثيرة للانتباه، وبفحصها جيدا تبين أن العلبة الأولى هي كريمات وتحتوي على سيرم حشيش.

أما العلبة المعدنية الثانية فوضع بداخلها الحشيش، والعلبة الأخيرة كانت زجاجية وقد وجد كور حشيش بداخلها. ‫

ولوحظ أن العلب المضبوطة قد تم تفريغها بطريقة احترافية، وتم وضع الحشيش بداخلها وإعادة إغلاقها وإرجاعها لوضعها وكأنها خرجت من المصنع بطريقة لا تثير الشبهات. ‫

وعقب تفتيشه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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