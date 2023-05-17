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تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين
٠٥:٥٨:١٩ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين.

انسحاب روسيا

وحسب “العربية”، قال الرئيس التركي إن روسيا وافقت على تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين.

جاء ذلك قبل يوم من احتمالية انسحاب روسيا من الاتفاق بسبب ما تقول إنها عراقيل تواجه صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلنت روسيا عن شرطها للعودة إلى “اتفاق الحبوب”، وذلك تزامنًا مع إعلان تركيا أن وزير دفاعها خلوصي آكار يبذل جهوداً لاستئناف الاتفاق بعد تعليق موسكو له على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.

شرط موسكو للعودة للاتفاق

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الحديث عن عودة روسيا إلى “اتفاق الحبوب” من الممكن أن يحدث بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.

الكلمات الدلالية:
اتفاق الحبوب تركيا تصدير الحبوب الأوكرانية رجب طيب أردوغان روسيا

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