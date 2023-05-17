ارتفاع نسبة المقبلين على العلاج من الإدمان إلى 60% بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت نسبة الشباب المقبلين على العلاج من إدمان المخدرات في المملكة لأكثر من 60 ٪، وفقًا لقناة “العربية”.

وتعكس هذه الإحصائية تكاتف ونجاح جهود الجهات المعنية في المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن ومستقبل الوطن، ومستقبل شباب المملكة.

جهود متواصلة لمواوجهة المهربين

وتأتي هذه الإحصائية، في ظل الجهود المتواصلة لمختلف الإدارات والجهات في المملكة لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات بحزم، مع إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وتوعية الشباب والأسر بخطر هذه الآفة التي تهدد المجتمع.

الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد صرح في وقت سابق، بأن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تأتي بدعم وتوجيهات وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحقق ولله الحمد نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة.

حملة أمنية تتواصل بحزم

وأضاف وزير الداخلية، أن هذه الحملة ستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شباب المملكة أو يعبثوا بالأمن بأي شكل من الأشكال.

الإبلاغ عن التهريب والترويج

في سياق متصل، أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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