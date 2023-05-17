الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية
أخبار السعودية.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة وآلية الاعتراض على النقل الخارجي للمعلمين
بهذا العمل الأسطوري.. قصة مؤثرة لشاب أنقذ والده من الموت في اللحظات الحرجة
3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم
وقرارات هامة.. “الشورى” يناقش تطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية

وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية

وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية
٠٥:٤٣:٠٢ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية، معربا عن امتنانه للدور الذي قامت به الرياض للم شمل جميع الدول العربية في القمة الحالية.

دور المملكة

وقال المقداد: نحن ممتنون للدور الذي قامت به المملكة، ونوجه الشكر لقيادتها على الدور الناجح الذي قامت به، للتحضير لانعقاد هذه القمة، وكذلك الزيارات التي سبقتها.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية السوري من جدة: نقدر دور المملكة في المنطقة العربية

وكان الاجتماع الوزاري انطلق اليوم الأربعاء، لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.

توافد رؤساء الوفود المشاركة

وتوافد رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ32 إلى جدة.

كما بدأ أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

الكلمات الدلالية:
إعادة سوريا القمة العربية دور المملكة فيصل المقداد قمة جدة وزير الخارجية السوري

مواد ذات صلة

المزيد
تنويه مهم من حساب المواطن حول حالة الدفعة “لا يوجد”

تنويه مهم من حساب المواطن حول حالة الدفعة “لا يوجد”

٠١:١٥ م، الأثنين، ١٠ أبريل ٢٠٢٣
“أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ “فالفولين” بـ 2.65 مليار دولار

“أرامكو” تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لـ “فالفولين” بـ 2.65 مليار دولار

٠٣:٤٣ م، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
بالصور.. اصطدام معدّة خدمات أرضية بطائرة في مطار الرياض

بالصور.. اصطدام معدّة خدمات أرضية بطائرة في مطار الرياض

١٠:٢٠ م، السبت، ١١ يوليو ٢٠١٥
قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

قاتل «تكفى يا سعد» يعترف.. والمحكمة تغلق المرافعات وتتأهب للحكم

١١:٤٠ ص، الخميس، ٢٩ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *