وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية

تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية، معربا عن امتنانه للدور الذي قامت به الرياض للم شمل جميع الدول العربية في القمة الحالية.

دور المملكة

وقال المقداد: نحن ممتنون للدور الذي قامت به المملكة، ونوجه الشكر لقيادتها على الدور الناجح الذي قامت به، للتحضير لانعقاد هذه القمة، وكذلك الزيارات التي سبقتها.

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وكان الاجتماع الوزاري انطلق اليوم الأربعاء، لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.

توافد رؤساء الوفود المشاركة

وتوافد رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ32 إلى جدة.

كما بدأ أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، التوافد إلى جدة.

ويترأس الاجتماع الوزاري صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

مناقشة مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.