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مشهد مؤثر.. طفل يحتضن الكعبة المكرمة ويبكي
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مشهد مؤثر.. طفل يحتضن الكعبة المكرمة ويبكي

مشهد مؤثر.. طفل يحتضن الكعبة المكرمة ويبكي

مشهد مؤثر.. طفل يحتضن الكعبة المكرمة ويبكي
٠٦:٠٥:٠٠ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لطفل يحتضن الكعبة بشوق ويبكي في مشهد حاز على إعجاب الجميع.

وأظهر الفيديو الصبي وهو يحتضن الكعبة ويقبلها وهو يبكي، بينما انهالت عليه التعليقات التي تدعو بأن يكتبها لمن لم يزر بيت الله الحرام.

طفل يرتل القرآن

وقبل ذلك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل (صبي) يؤدي مناسك العمرة مرتديًا ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة المشرفة.

لكن ما خطف الأبصار له ولفت الانتباه إليه هو تلاوته للقرآن الكريم بصوت عذب، حيث التفت كل من وصله صوت الطفل إليه بانبهار بسبب صوته الملائكي – كما وصفه المغردون-.

وعلق مغرد على الفيديو بالقول :” ماشاء الله تبارك الله صوته جميل وتلاوته أجمل.. الله يحفظه لأهله ويحميه من كل شر يارب”.

وعلق آخر بالقول :” هو القرآن ولا غيره .. منهج حياه للصغير وللكبير .. إذا وقع في القلب زاده حباً لله وكتابه وتجد نفسك أسيراً له في كل مكان وبقعه .. ماشاء الله تبارك .. على هذا الغلام العجيب وصوته العجب يهز الوجدان في أطهر البقاع”.

الكلمات الدلالية:
الحاج والعمرة القرآن الكريم الكعبة المشرفة طفل يبكي

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