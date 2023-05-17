الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تمديد فترة الإفراج بكفالة عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان
تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين
ارتفاع نسبة المقبلين على العلاج من الإدمان إلى 60% بالمملكة
بحيلة ماكرة.. بهذه الطريقة حاول مسافر إدخال الحشيش من أوروبا لدولة خليجية
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري
وزير الخارجية السوري: المملكة بذلت جهدا هائلا لتحسين الأجواء واحتضان جميع الدول العربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم

3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم

3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم
٠٤:٥٩:٤٤ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام النفط القياسي برنت ارتفاعا بنسبة 0.58% ليصل إلى 75.08 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.74% ليسجل 71.02 دولار للبرميل.

اقرأ أيضا:

النفط يعاود الارتفاع بعد سلسلة من التراجع .. و”برنت” يتخطى 74 دولارًا للبرميل

3 أسباب

ومن بين الأسباب التي ساهمت في زيادة سعر النفط ما يلي:

1- رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قدم بعض الدعم لأسعار النفط  وأدى لتعافي معنويات المستثمرين.

2- قالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى أن الطلب على النفط بالنصف الثاني قد يتجاوز 2 مليون برميل يوميا،

3- أوضحت الوكالة أن الصين وحدها قد تشكل نحو 60% من حجم الطلب على النفط وسط استمرار اقتصادها بالنمو بشكل قوي.

اقرأ أيضا:

تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط برنت خام برنت سعر خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
مهرجان «تمور الأحساء» يسجل 30 صفقة قياسية بـ 102 ألف ريال   

مهرجان «تمور الأحساء» يسجل 30 صفقة قياسية بـ 102 ألف ريال   

١٠:٢٠ ص، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
مصادر لـ«تواصل»: الهيئة تبدأ التشغيل التجريبي لهاتف تلقي الشكاوى الموحد

مصادر لـ«تواصل»: الهيئة تبدأ التشغيل التجريبي لهاتف تلقي الشكاوى الموحد

٠٩:٢١ ص، الثلاثاء، ٢٦ مايو ٢٠١٥
المعلمي: المملكة تتشرف بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

المعلمي: المملكة تتشرف بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

٠٩:١٢ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٥
جدة.. إغلاق مطعم «روبي تيوزداي» بعد رصد مخالفات صحية (صور)

جدة.. إغلاق مطعم «روبي تيوزداي» بعد رصد مخالفات صحية (صور)

٠١:٤١ ص، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *