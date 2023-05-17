3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم
تواصل – فريق التحرير:
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام.
وسجلت العقود الآجلة لخام النفط القياسي برنت ارتفاعا بنسبة 0.58% ليصل إلى 75.08 دولار للبرميل.
في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.74% ليسجل 71.02 دولار للبرميل.
اقرأ أيضا:
النفط يعاود الارتفاع بعد سلسلة من التراجع .. و”برنت” يتخطى 74 دولارًا للبرميل
3 أسباب
ومن بين الأسباب التي ساهمت في زيادة سعر النفط ما يلي:
1- رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قدم بعض الدعم لأسعار النفط وأدى لتعافي معنويات المستثمرين.
2- قالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى أن الطلب على النفط بالنصف الثاني قد يتجاوز 2 مليون برميل يوميا،
3- أوضحت الوكالة أن الصين وحدها قد تشكل نحو 60% من حجم الطلب على النفط وسط استمرار اقتصادها بالنمو بشكل قوي.
اقرأ أيضا:
تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل