3 أسباب قادت أسعار النفط للارتفاع في نهاية جلسات اليوم

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء وسط صدور عدد من البيانات والقرارات الداعمة لأسعار الخام.

وسجلت العقود الآجلة لخام النفط القياسي برنت ارتفاعا بنسبة 0.58% ليصل إلى 75.08 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.74% ليسجل 71.02 دولار للبرميل.

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3 أسباب

ومن بين الأسباب التي ساهمت في زيادة سعر النفط ما يلي:

1- رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما قدم بعض الدعم لأسعار النفط وأدى لتعافي معنويات المستثمرين.

2- قالت الوكالة إن تقديراتها تشير إلى أن الطلب على النفط بالنصف الثاني قد يتجاوز 2 مليون برميل يوميا،

3- أوضحت الوكالة أن الصين وحدها قد تشكل نحو 60% من حجم الطلب على النفط وسط استمرار اقتصادها بالنمو بشكل قوي.

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