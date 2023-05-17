أخبار السعودية.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة وآلية الاعتراض على النقل الخارجي للمعلمين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بدء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة
انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.
ارتكب هذه الجريمة بحق زوجته في الصحراء .. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالقصيم
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم الشرع تعزيراً بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:
“الزكاة الضريبة والجمارك” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة, وفق الضوابط والاشتراطات.
خطوة بخطوة.. طريقة تقديم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي
مع إعلانها غدًا عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، ستمنح وزارة التعليم الراغبين في تقديم الاعتراضات مهلة خمسة أيام.
توضيح مهم من التأمينات بشأن تعويض إصابة العمل
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المستندات المطلوبة لصرف تعويض إصابة العمل.
أسواق العثيم تزف بشرى سارة لملايين المواطنين
ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، إلى 120 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، بنسبة 17.9%، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 101.78 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
ضبط مخالفين للنظام هرّبوا ممنوعات ومواد مخدرة بعدة مناطق
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة حبونا في منطقة نجران.
مواطن يتبرع بأعضاء ابنه المتوفى دماغيًا لإنقاذ حياة 6 مرضى
في بادرة تجسد أسمى معاني الوفاء الإنساني، أنقذ شاب متوفى دماغيًا حياة ستة مواطنين وأنهى معاناتهم مع أمراض القصور العضوي النهائي.
“إنفاذ” يعلن عن مزاد “مخطط النخيل” لبيع أكثر من 380 قطعة أرض بالرياض
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة المزاد العلني الإلكتروني “مخطط النخيل”، لبيع وتصفية أكثر من 380 قطعة أرض سكنية بمحافظة حريملاء.
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