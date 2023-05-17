أخبار السعودية.. تنبيه مهم من الزكاة والضريبة وآلية الاعتراض على النقل الخارجي للمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

انطلق، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري لمناقشة جدول أعمال قمة القادة والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها يوم الجمعة المقبل.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم الشرع تعزيراً بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة, وفق الضوابط والاشتراطات.

مع إعلانها غدًا عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، ستمنح وزارة التعليم الراغبين في تقديم الاعتراضات مهلة خمسة أيام.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن المستندات المطلوبة لصرف تعويض إصابة العمل.

ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، إلى 120 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، بنسبة 17.9%، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 101.78 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها ألقت القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة حبونا في منطقة نجران.

في بادرة تجسد أسمى معاني الوفاء الإنساني، أنقذ شاب متوفى دماغيًا حياة ستة مواطنين وأنهى معاناتهم مع أمراض القصور العضوي النهائي.

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة المزاد العلني الإلكتروني “مخطط النخيل”، لبيع وتصفية أكثر من 380 قطعة أرض سكنية بمحافظة حريملاء.

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