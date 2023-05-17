“عدم استقرار وأمطار”.. محلل طقس يكشف عن حالة جوية تمر بها المملكة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

كشف محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، عن حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار على معظم مدن المملكة.

وأوضح “العقيل” في مداخلة بقناة “الإخبارية”، أن الفرص مهيأة لهطول الأمطار على العاصمة اليوم.

وأضاف: “الأجواء ستكون غائمة جزئيًا على منطقة تبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الركامية على مرتفعات وقمم جبال منطقة عسير ومنطقة جازان.

طقس اليوم

كان المركز الوطني للأرصاد أكد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم ، حائل ، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ,وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج

اقرأ أيضا:

توقعات طقس اليوم: زخات من البرد ورياح نشطة على 12 منطقة