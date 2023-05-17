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سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6 مليارات ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 6 مليارات ريال
٠٤:٤٥:٠٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 71.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11277.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم السعودية- 204 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسيج، والتعاونية، وملاذ للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: التموين، والأصيل، ومسك، وساكو، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و7.37%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، والتصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والأهلي، وبحر العرب، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 182.07 نقطة ليقفل عند مستوى 20864.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم.

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أخبار السعودية الأسهم الأسواق السعودية المملكة سوق الأسهم

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