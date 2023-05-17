بأكثر من 60 ألف عنوان.. انطلاق معرض المدينة المنورة للكتاب غدًا

تواصل – واس:

أنْهت هيئة الأدب والنشر والترجمة استعداداتِها لتنظيم الدورة الثانية من “معرض المدينة المنورة للكتاب 2023″، والمقرّر انطلاقُه غداً الخميس.

المعرض يستمر حتى يوم السبت 27 مايو الجاري

ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويستمر حتى يوم السبت 27 مايو الجاري.

والمعرض هو منصةٍ ثقافية تحتفي بصناعة الكتب في أول عاصمة في تاريخ الإسلام “طَيْبة الطيِّبة”،

وتُسهم في تنمية المهارات القرائية لمجتمعها وزائريها، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي.

300 دار نشرٍ محلية وعربية ودولية

وسيشهد هذا المعرض تواجد نحو 300 دار نشرٍ محلية وعربية ودولية تُغذّي أجنحته، وتُزيّن رفوفه،

وتُقدّم أحدث إصدارتها، بأكثر من 60 ألف عنوان فوق مساحةٍ تتجاوز 15 ألف مترٍ مربع.

فرصة ثمينة لِلقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء

وعلى مدى عشرة أيامٍ متتالية من الساعة 2 مساءً وحتى 12 منتصف الليل،

إلى جانب ما تُتيحُه الهيئة للزوّار ومُحبّي الكتب من فرصة ثمينة لِلقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء.

وذلك ضمن برنامجٍ ثقافيٍّ مُتنوِّعٍ ما بين جلسات حوارية وأمسيات شعرية ولقاءات “حديث الكتب”، ومسرحيات، ومنصّات توقيع الكتب.

مناقشة قضايا ثقافيةٍ معاصرة محليةٍ وعالمية

وستتناول الجلسات الحوارية مجالات الثقافة بصفةٍ عامة في مساراتٍ أدبية ومعرفية وعلمية،

ومناقشة قضايا ثقافيةٍ معاصرة محليةٍ وعالمية، وسط مشاركة أسماءٍ لامعة من داخل المملكة وخارجها.

فضلاً عن ورش العمل المتخصصة التي ستدور في فلك عددٍ من المجالات المعرفية،

في الوقت الذي سيُتيح فيه المعرض للمرة الأولى ورش عمل لفئة الصم والبكم؛

لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من مهاراتهم، وتأهيل المجتمع للتعامل معهم.

عشرات الأنشطة الأدبية والثقافية

وقد وضع المعرض نصبَ عينيه مهارات الطفل وثقافته، عبر عشرات الأنشطة الأدبية والثقافية التي تُعزّز القدرات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين.

بهدف إلهامِهم وتنمية حب القراءة والاستطلاع لديهم، وتعزيز الجانب القرائي بطرقٍ حديثة ومبتكرة، وتقوية الثقة بالنفس.

وذلك في منطقة الطفل التي خَصّص لها المعرض أكبر مساحاته، إيماناً بأهمية القراءة والمعرفة للطفل، وإيجاد “الطفل المثقف” في الأجيال الجديدة.

ويأتي معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 كثاني معارض الكتاب التي تُنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة على مستوى المملكة،

حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب الذي أُقيم في مارس الماضي.

وذلك ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي تُنفذّها الهيئة في ضوء إستراتيجيتِها لتطوير قطاعاتها الثلاثة.

كما تعمـل عبر هذه المبادرة على تنظيم معارض متنوعة للكتاب بمختلف مناطق المملكة؛ للوصول إلى أكبر شريحة من مُحبّي القراءة،

وإتاحة الفرصة لهم بالالتقاء بالعارضين والكُتّاب في أجواءٍ أدبية وثقافية مميزة.