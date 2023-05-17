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أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على أخطر هاكرز روسي
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أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على أخطر هاكرز روسي

أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على أخطر هاكرز روسي

أمريكا ترصد مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على أخطر هاكرز روسي
٠٤:٣٢:١٩ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الولايات المتّحدة، مكافأة ضخمة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى توقيف وإدانة قرصان معلوماتية روسي.

ويتهم القرصان المطلوب بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصًا شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إنّ ميخائيل ماتفيف متّهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار “لوكبيت” و”بابوك” و”هايف”، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقًا من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

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ضحايا القرصان 

ونقل البيان عن فيليب سيلينجر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي، قوله إنّ القرصان كان “يقوم بتشفير بيانات العديد من الضحايا، ولا سيّما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة”، من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها.

وأضافت الوزارة أنّ القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها “وازاواكا” و”إم1إكس” و”بوريسلسين”، وفقًا لوكالة “فرانس براس”.

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برامج الفدية

ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصّنة وتشفير بياناتها أو سرقتها. وبعدها، يطلب المتسلّلون من أصحاب هذه الأنظمة دفع فديات مالية مقابل فكّ هذا التشفير وذلك تحت طائلة نشرها أو عدم فكّ تشفيرها.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيفه وإدانته.

وفي حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن لأكثر من 20 عامًا.

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قرصان معلوماتية روسي ميخائيل ماتفيف هاكرز روسي وزارة العدل الأمريكية

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