تعرف على أهمية الزيارات المنزلية في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية عن أهمية الزيارات المنزلية في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

وأوضح حساب مستفيدي الضمان الاجتماعي وتسهيل وصولهم إلى سوق العمل على “تويتر”، أن المادة الحادية والعشرين في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي تتضمن ما يلي:

إن رفض المستفيد الزيارة أو رفض تزويد الباحث الاجتماعي بأي معلومات يتطلب جمعها خلال الزيارة للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش أو قدم معلومات مضللة، فللوزارة إيقاف صرف المعاش، وفقًا للمادة 17 من النظام.

حالات تندرج تحت رفض الوزارة:

وأضافت أنه يندرج تحت رفض الوزارة، الحالات التالية:

1 – عدم الرد على اتصال الباحث الاجتماعي لأكثر من 3 مرات.

2 – عدم التواجد في المنزل أثناء موعد الزيارة المحدد للباحث الاجتماعي.

3 – تأجيل الزيارة لأكثر من 15 يوم إلا في حال تقديم ما يثبت الحاجة إلى التأجيل لمدة أطول.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من برنامج “سكني” لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وبينت الوزارة أن نظام الضمان الاجتماعي، هو أحد وسائل الأمن الاجتماعي التي تكفل للأسر المحتاجة معاشاً شهرياً يساعدها في تلبية احتياجاتها الأساسية

الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي

* المستهدفون:

الأفراد والأسر من المواطنين العمانيين,وأسرهم من المقيمين داخل السلطنة وخارجها التي لا عائل لها, ومحتاجه لدخل ثابت, وهم : الأيتام، الأرامل، المطلقات، البنات غير المتزوجات، أسرة السجين، العجزة، المهجورات، الشيخوخة، أخرى

* الإجراءات:

مراحل الطلب

المرحلة الأولى: ذهاب طالب الخدمة إلى مقر الدائرة في المكان الذي يقيم فيه لتقديم طلبه لنوع الرعاية التي يرغب بها.

المرحلة الثانية: يقوم الباحث الاجتماعي بالدائرة بزيارة ميدانية لمنزل طالب الخدمة لعمل بحث اجتماعي له ولمن معه في المنزل.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. توضيح مهم منالموارد البشرية” بخصوص التسجيل في الضمان الاجتماعي

المرحلة الثالثة: يقوم الأخصائي الاجتماعي بالدائرة بدراسة البحث الاجتماعي المقدم من الباحث عن طالب الخدمة وترجيحه من ناحية استحقاقه للخدمة أم لا.

المرحلة الرابعة: يتخذ مدير الدائرة القرار المناسب إما بربط صاحب الطلب في حالة استحقاقه أو حفظ ملفه في حالة عدم استحقاقه للخدمة مع توضيح أسباب عدم الاستحقاق.