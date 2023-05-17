توضيح من “حساب المواطن” في حال فقدان كلمة المرور

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب المواطن مع متابعة تساءلت عن فقدان كلمة المرور الخاصة بالحساب.

وقالت المغردة: “أنا سجلت دخول ونسيت كلمة المرور وسويت لها استعادة وأرسلو لي على رقم نهايته ٣٠٠٣ هذا مو رقمي”.

وردا على ذلك، قال حساب المواطن: يمكنك تغيير رقم الجوال بزيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط : https://bit.ly/3yPa8DC

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن الإجراء الواجب اتباعه من قبل التابعين المسجلين في نظام التأمينات.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول الإجراء الذين يتعين القيام به في حال توظيف نجله حتى لايؤدي ذلك إلى توقف الدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال كان اسم التابع مسجلاً لدى التأمينات الإجتماعية. لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن. وسيتم احتسابه من ضمن الدخل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”.

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عمل الزوجة

وفي إفادة سابقة، قال حساب المواطن، إن عمل الزوجة أو تقدمها بطلب للحصول على قرض العمل الحر لايؤثر على استحقاق الأسرة للدعم.

وأضافت “خدمة المستفيدين”، ردًا على استفسار حول قيمة الحسم من الدعم عند عمل الزوجة: “وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا“.

قرض العمل الحر للزوجة

وفي رد منفصل، أكدت “خدمة المستفيدين”، أن تقدم الزوجة بطلب الحصول على قرض العمل الحر لايؤثر على أهيتها في الحصول الدعم.

وقالت: “لا يؤثر ذلك وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق، سيشملك الدعم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية

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