بهذا العمل الأسطوري.. قصة مؤثرة لشاب أنقذ والده من الموت في اللحظات الحرجة

تواصل – فريق التحرير:

أنهى شاب معاناة والده بعد تبرعه له بالكلية في محافظة الحرجة، لينقذ بذلك حياته.

وقال الشاب عايض بن سعيد آل لاحق القحطاني إن والده كان يعاني من الفشل الكلوي، وخض لعملية الغسل عدة سنوات.

نجاح العملية

وعبّر عايض عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه.

ودعا الشاب، الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته، مقدماً جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم

يذكر أن العملية أجريت في مستشفى القوات المسلحة بمحافظة خميس مشيط، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

في واقعة أخرى تجسد أسمى معاني البر، شارك أحد الشباب بالمملكة ، مقطع فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضح فيه أنه قرر أت يهدي أم دارا لحفظ القرآن.

قصة مؤثرة

وسرد الشاب قصة مؤثرة عن إنشاء دار للنساء لحفظ القرآن، والتي كانت حلما من أحلامه، لكنها تحول إلى واقع وحقيقة، بالتواصل مع جمعية مكنون لحفظ القرآن بالرياض، والتي أرشدته إلى الطريق الصواب لإنجاز حلمه.

يقول الشاب عن الدار التي تم تأسيسها – دار الوفاء النسائية- لتحفيظ القرآن ، يوجد بها أربعة فصول ، الفصل الأول فصل المديرة ” أم هاني” والدة الشاب التي توفيت أمها وكانت قريبة منها.

أما الفصل الثاني فهو فصل ” عبد الوهاب” يحمل اسم والده، والثالث يحمل اسم جده ” محمد نذير”، والفصل الرابع يحمل اسم ” أميمة”، وهو فصل جدته التي توفيت، وكانت وفاتها، سببا ملهما للشاب في إنشاء دار تحفيظ القرآن.

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