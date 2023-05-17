للباحثين عن الشباب الدائم.. كيف تصبح أصغر 11 عامًا خلال 8 أسابيع فقط؟

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توصلت دراسة إلى أن إجراء تعديلات بسيطة على نمط الحياة في الروتين اليومي قد يؤدي إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 5 إلى 11 عامًا.

واستنادًا إلى تعديلات بسيطة على النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم، يمكن في غضون أقل من ثمانية أسابيع، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لنحو 11 عامًا.

والمثير للانتباه في الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية “أجينج”، أنه يتضمن للحوم، التي غالبًا ما يتم تجاهلها أو الاحتفاظ بها عند الحد الأدنى في العديد من الأنظمة الغذائية لإطالة العمر، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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الإكثار من الخضروات الورقية والبذور

بالنظر إلى ست نساء يتمتعن بصحة جيدة كان متوسط أعمارهن 58 عامًا، أوعز فريق البحث من جامعة فيرجينيا للمشاركات باتباع نظام غذائي يتضمن الإكثار من تناول الخضروات الورقية والبذور وثلاث حصص من الكبد.

كما طُلب منهن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، والنوم لمدة سبع ساعات على الأقل في الليلة، وممارسة تمرينين للتنفس لمدة عشر دقائق يوميًا.

وأظهرت النتائج أن هذه التدخلات قللت من العمر البيولوجي بنحو خمس سنوات في المتوسط. وانخفض العمر البيولوجي لإحدى المشاركات بمقدار 11 عامًا.

قالت الدكتورة كارا فيتزجيرالد، المؤلفة الرئيسية: “تمد سلسلة الحالات هذه من النساء المشاركات الدراسة التجريبية السابقة لهذا التدخل في الرجال، مما يشير إلى أن التغييرات العمرية البيولوجية المواتية يمكن تحقيقها في كلا الجنسين”.

ماذا أكلت المشاركات؟

تضمن النظام الغذائي الذي انتهجته المشاركات في الدراسة، الإكثار من الخضروات، والذي احتوى على كوبين من الخضروات الورقية الداكنة، وكوبين من الخضروات الصليبية، وثلاثة أكواب من الخضار الملونة كل يوم.

كما تم إعطاؤهن جرعة يومية من بذور اليقطين ودوار الشمس ونصف كوب من التوت ونصف ملعقة صغيرة من الكركم.

علاوة على ذلك، كان على كل مشاركة أن تأكل ستة أرطال من اللحم يوميًا، وثلاثة حصص من الكبد أسبوعيًا، وخمس إلى عشر بيضات أسبوعيًا أيضًا.

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات، طُلب منهن تناول ما يصل إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا. كما تناولن البروبيوتيك ومكملات المسحوق الأخضر كل 24 ساعة.

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قائمة المحظورات

وفي حين أن ما أدرجته المشاركات في نظامهن الغذائي كان أمرًا بالغ الأهمية، فإن ما تجنبنه لعب أيضًا دورًا في البحث.

وصدرت تعليمات للمشاركات بتجنب الأطعمة المضاف إليها السكر أو الحلوى ومنتجات الألبان والحبوب والبقوليات أو الفاصوليا.

علاوة على ذلك، كان من المفترض أن يتم تناول النظام الغذائي على مدار 12 ساعة يوميًا، من 7 صباحًا إلى 7 مساءً.

كما قامت المشاركات بإجراء جلسات تمارين رياضية متوسطة إلى عالية الكثافة لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع – الجري أو ركوب الدراجات.

وتم مراقبة التزامهن بالنظام المذكور هذا من خلال التقارير اليومية على التطبيق.

بشكل عام، اتبعت النساء الخطة بنسبة 82 في المائة من الوقت، لكن من المرجح أن يلتزمن بالنظام الغذائي أكثر من أهداف نمط الحياة الأخرى.

على الرغم من النتائج المذهلة، كان للدراسة العديد من القيود، بما فيها عدم وضوح العامل الذي أدى إلى انخفاض العمر البيولوجي.

تضمنت القيود الأخرى، صغر حجم العينة، حيث شملت الدراسة ست نساء فقط يتمتعن بصحة جيدة.