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بالخطوات.. خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم إلكترونيًا عبر أبشر
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بالخطوات.. خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم إلكترونيًا عبر أبشر

بالخطوات.. خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم إلكترونيًا عبر أبشر

بالخطوات.. خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم إلكترونيًا عبر أبشر
٠٣:٠٧:٠٠ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية، “أبشر”، عن خطوات خدمة اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم إلكترونيًا.

* تعريف الخدمة:

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الخدمة توفر لأحد الأطراف “والد أو والدة”، من الموافقة على إنجاز بعض خدمات الجوازات لأفراد الأسرة لمن هم دون 18 عامًا.

* طبيعة الخدمة:

1 – إصدار تجديد الجواز.

2 – إصدار تصريح السفر.

طريقة الدخول للخدمة:

1 – الدخول على منصة أبشر.

2 – اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 – اختيار الجوازات.

4 – اختيار اشتراطات الوالدين بشأن أخذ موافقتهم.

* شروط الخدمة:

وبينت أنه في حال رغبت في اشتراط موافقتك المسبقة قبل قيام الطرف الآخر (والد/والدة الأبناء) بتنفيذ خدمة معينة لأحد أفراد الأسرة يرجى وضع علامة في المكان المناسب.

وأشارت منصة أبشر إلى أنه في حال عدم وضع علامة فلن تستلم رمز تحقق إذا نفذ الطرف الآخر “والد/والدة الأبناء” إحدى الخدمات.

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الكلمات الدلالية:
أفراد الأسرة إصدار تصريح السفر. تجديد الجواز خدمات الجوازات خدمة اشتراطات الوالدين منصة أبشر

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