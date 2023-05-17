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“الزكاة الضريبة والجمارك” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة
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“الزكاة الضريبة والجمارك” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة

“الزكاة الضريبة والجمارك” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة

“الزكاة الضريبة والجمارك” تقيم مزادًا علنيًا لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الحديثة
٠٣:٠٢:٥٣ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك الحديثة, وفق الضوابط والاشتراطات.

استبعاد بعض السيارات المعروضة

ونوهت على حسابها في “تويتر”، أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

* معلومات هامة:

الجمرك: جمرك الحديثة

رسوم المزاد: (50,000.00 ريال سعودي).

موقع المزاد: رابط الموقع الجغرافي

تاريخ ووقت بداية المزاد ” 2023-05-31 ،الساعة (10:00:00).

* شروط المزاد:

1 – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

2 – يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

3 – دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

4 – دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

5 – تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

6 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام السيارات برسم الوارد و (10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر،

وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحديثة سيارات تشليح قانون الجمارك الموحد مزاد علني هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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