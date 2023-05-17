بعد الإعلان عنها .. 5 خطوات لتفعيل ميزة “قفل الدردشة” في “واتساب”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة تُسمى (قفل الدردشة) Chat Lock لمساعدة المستخدمين في تأمين محادثاتهم الحساسة.

وهذه الميزة الجديدة قد تمنحك مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص.

رسالة جديدة

وعندما تُرسل رسالة جديدة في محادثة موجودة في مجلد (الدردشات المقفلة) لن يُعرض اسم المرسل أو محتوى الرسالة في الإشعارات.

وسيظهر الإشعار باسم (واتساب: رسالة جديدة)، ولكن لن تُقفل الاتصالات، إذ يستمر ظهور أي اتصال من أي جهة اتصال في دردشة مقفلة أو مجموعة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك قفل المحادثات الفردية أو الجماعية.

5 خطوات

وفي هذه الخطوات، ستتمكن من تفعيل الخاصية الجديدة

1- افتح التطبيق على هاتفك.

2- انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد تأمينها.

3- اضغط على اسم الشخص الذي تراسله أو اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

4- مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (قفل الدردشة) Chat Lock؛ ثم اضغط عليه.

5- فعّل خيار (قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع) Lock this chat with fingerprint بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ملاحظة هامة

ولكن هناك ملاحظة هامة جدا يجب وضعها في الحسبان، فعندما تفعّل ميزة قفل الدردشة في هاتفك، فستُقفل الدردشات في هذا الهاتف فقط، وستبقى المحادثات مفتوحة على باقي الأجهزة.

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