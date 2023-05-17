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توضيح مهم من “الجوازات” بشأن استخراج إقامة لطفل أقل من 3 سنوات

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن استخراج إقامة لطفل أقل من 3 سنوات

توضيح مهم من “الجوازات” بشأن استخراج إقامة لطفل أقل من 3 سنوات
٠٢:٥٣:٠٨ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت مديرية الجوازات مع سؤال مستفيد بشأن استخراج إقامة لابنته الأقل من 3 سنوات.

وقال المستفيد في سؤاله: “أريد استخراج إقامة لابنتي عمر ٣ سنوات.. هل أستطيع ذلك بحكم مستخرج زيارة وماهي الطريقة؟.

ورد حساب الجوازات قائلا: “في حال كان الأبوين يحملان إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا”.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للجوازات، أن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، وأنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

جاء ذلك ردًا على سؤال سيدة توضح أنها مطلقة ولديها طفلتان ومعها سجل أسرة وهل يحق لهم السفر بجواز واحد؟

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

وفي الوقت نفسه، حددت الإدارة العامة للجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

1 – قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

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2 – أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

4 – الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

5 – سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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6 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري،

(3أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى الخارج دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

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الكلمات الدلالية:
إقامة نظامية الجوازات السعودية المملكة تأشيرة تأشيرة زيارة

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