بينها “أمور شائعة ونفعلها يوميا”.. 10 مسببات لـ “ضغط الدم”

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كشف مجلس الضمان الصحي عن 10 أسباب الارتفاع ضغط الدم.

10 أسباب

وقال المجلس في “إنفوجراف” أن الأسباب العشرة هي ما يلي:

1- الوراثة

2- التقدم في العمر

3- الجنس

4- السمنة

5- التدخين

6- شرب الخمور

7- الضغوط النفسية

8- الأمراض المزمنة: مثل داء السكري وغيره

9- نمط الحياة الكامل وعدم ممبارسة النشاط البدني

10- نمط غذائي غير صحي وذلك بالإكثار من الملح

وفي وقت سابق، دعت مدينة الملك سعود الطبية إلى قياس ضغط الدم من أجل الحفاظ عليه في المستويات الطبيعية.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه “عادة ما يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم، ولكنه يمكن أن يضر بالقلب ويسبب مشاكل صحية إذا ظل مرتفعًا لفترة طويلة، لذا من المهم قياسه بشكل منتظم”.

وأضافت: “تشير التوصيات الجديدة إلى أنه ينبغي قياس ضغط الدم بشكل منتظم”.

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قياس ضغط الدم

وأشارت إلى أنه عند قياس ضغط الدم يجب:

-تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لمدة 15 دقيقة قبل القياس.

-اجلس بهدوء لمدة خمس دقائق مع دعم ظهرك وساقيك.

-اجعل الكوع الخاص بك بالقرب من مستوى القلب.

-لا تتحدث أثناء القياس

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اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

ويوافق اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم هو يوم اختارته وعينته الرابطة العالمية لارتفاع ضغط الدم، وهي منظمة تضم تحت لوائها 85 جمعية ورابطة وطنية لارتفاع ضغط الدم.

واختير هذا اليوم لزيادة الدراية حول فرط ضغط الدم، وهذا كان شيئا مهما خصوصا في ظل وجود مرضى فرط ضغط الدم الذين لا يمتلكون المعرفة المناسبة.

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