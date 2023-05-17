الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
طعام شائع يساهم في مواجهة الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة
“الاتصالات” تطرح وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الإذاعية للعموم
خطوة بخطوة.. طريقة تقديم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي
عاجل.. أسواق العثيم تزف بشرى سارة لملايين المواطنين
الذهب يواصل التراجع عالميا ويهتز أمام الدولار القوي
6 خطوات للإقلاع عن التدخين.. وهذه كيفية التعامل مع المحفزات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طعام شائع يساهم في مواجهة الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة

طعام شائع يساهم في مواجهة الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة

طعام شائع يساهم في مواجهة الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة
٠٢:٢٧:٣٤ م، الأربعاء، ٢٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور آدم سيدي، المشرف المشارك على حساب “تيك توك” Herb Docs، المتخصص في مجالات التغذية وطب الأعشاب ونمط الحياة، عن أحد الأطعمة الذي يساهم في مواجهة الشيخوخة والقضاء عليها.

وأوضح أن بذور عباد الشمس ستعطي بشرتك دفعة قوية. لافتا إلى أن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو “مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية”.

حماية البشرة

وأكد أن تناول هذه البذور لا ينبغي أن يحل محل تطبيق واقي الشمس اليومي. مشيرا إلى إنه بصرف النظر عن المساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، فإن فيتامين E ضروري أيضا في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يحافظ على بشرتك متينة ونظيفة.

وأضاف أن شركات العناية بالبشرة الكبيرة تعمل بالفعل على هذا وتستخدم الفيتامين القوي في منتجاتها.

وقال إنه إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف الفيتامين في قائمة المكونات الخاصة بهذه المنتجات، فستجده تحت مسمى Alpha Tocopherol، متابعا: تناول كمية قليلة فقط (30غ) من بذور عباد الشمس ستعادل 66% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E، وفقا للدكتور آدم.

اقرأ أيضا:

العلماء يكشفون عن طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة ومنع التجاعيد

الكلمات الدلالية:
البشرة الشيخوخة بذور عباد الشمس عباد الشمس نضارة البشرة

مواد ذات صلة

المزيد
عربيان يدخلان قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم

عربيان يدخلان قائمة أصغر 10 مليارديرات في العالم

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧
الكويت: لا صحة لوجود تحركات عسكرية عراقية قرب حدودنا

الكويت: لا صحة لوجود تحركات عسكرية عراقية قرب حدودنا

٠٧:٥٢ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”

أخبار السعودية.. موعد إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين وفحص اللياقة للطلاب المستجدين وصرف أرباح “أرامكو”

١٢:٠٤ م، الأربعاء، ١٧ مايو ٢٠٢٣
المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لتفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير

المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لتفجير مسجد قوات الطوارئ بعسير

٠١:٤١ م، الأحد، ٣١ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *