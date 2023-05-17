طعام شائع يساهم في مواجهة الشيخوخة وإعادة النضارة للبشرة

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كشف الدكتور آدم سيدي، المشرف المشارك على حساب “تيك توك” Herb Docs، المتخصص في مجالات التغذية وطب الأعشاب ونمط الحياة، عن أحد الأطعمة الذي يساهم في مواجهة الشيخوخة والقضاء عليها.

وأوضح أن بذور عباد الشمس ستعطي بشرتك دفعة قوية. لافتا إلى أن البذور الصغيرة غنية بفيتامين E، وهو “مضاد قوي للأكسدة يساعد على حماية بشرتك من آثار الأشعة فوق البنفسجية”.

حماية البشرة

وأكد أن تناول هذه البذور لا ينبغي أن يحل محل تطبيق واقي الشمس اليومي. مشيرا إلى إنه بصرف النظر عن المساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، فإن فيتامين E ضروري أيضا في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يحافظ على بشرتك متينة ونظيفة.

وأضاف أن شركات العناية بالبشرة الكبيرة تعمل بالفعل على هذا وتستخدم الفيتامين القوي في منتجاتها.

وقال إنه إذا كنت تتطلع إلى اكتشاف الفيتامين في قائمة المكونات الخاصة بهذه المنتجات، فستجده تحت مسمى Alpha Tocopherol، متابعا: تناول كمية قليلة فقط (30غ) من بذور عباد الشمس ستعادل 66% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E، وفقا للدكتور آدم.

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