“الاتصالات” تطرح وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الإذاعية للعموم

تواصل – واس:

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات الإذاعية.

رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة

وتهدف الوثيقة إلى تنظيم استخدام الطيف الترددي لخدمات البث الصوتي والتلفزيوني، وتعزيز تقنياتها الناشئة، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة.

عناصر تنظيم استخدام الخدمات الراديوية

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددًا من عناصر تنظيم استخدام الخدمات الراديوية الإذاعية، ومن أهمها:

1 – التزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها.

2 – إجراءات ترخيص استخدام الترددات للخدمات الإذاعية.

كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع وتحديد النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية الإذاعية.

رفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات

وتأتي هذه الوثيقة انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية الإذاعية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة.

اقرأ أيضًا:

هيئة الاتصالات تطلق حملة آفاق سملة البرمجيات وتطويرها”.. وتكشف الهدف منها

وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية الإذاعية في المملكة.

والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية الإذاعية، وتمكين استخداماتها الحديثة.

تحقيق الوضوح والشفافية

وتحث الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقًا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية.

اقرأ أيضًا:

“هيئة الاتصالات” تصدر التقرير الأول لأسماء النطاقات السعودية 2022

وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة التي تعمل في قطاع البث الإذاعي، مشيرة إلى فترة استقبال المرئيات حتى تاريخ 14 يونيو 2023، وذلك من خلال موقع الهيئة.