خطوة بخطوة.. طريقة تقديم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي

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مع إعلانها غدًا عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، ستمنح وزارة التعليم الراغبين في تقديم الاعتراضات مهلة خمسة أيام.

ويمكن تقديم اعتراض على النتيجة، من اليوم الأول من شهر ذي القعدة ولمدة خمسة أيام، من خلال منصة نور. على أن تعتمد الحركة رسميًا في الثامن من الشهر المقبل.

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خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي

وفيما يلي خطوات التظلم على نتائج حركة النقل الخارجي:

– الدخول إلى منصة نور.

– أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

اختر “خدمات شئون المعلمين”، ثم “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي”.

-ستجد قائمة الرغبات في الصفحة الرئيسية أسفل الرد.

-أسفل القائمة ستجد” لطلب الاعتراض انقر هنا”، اضغط عليه.

-ستجد في قائمة نوع الرد ” آلي أو غير آلي”، فاختر ما يناسبك.

في حالة تقديم اعتراض آلي:

-تحت قائمة “نوع الاعتراض” ستجد اعتراضات جاهزة يمكنك أن تختار من بينها ما يناسبك .

أما في حالة اختيار اعتراض غير آلي:

-ستجد أمامك مساحة لتقديم الاعتراض، بالصيغة التي تريدها، فاكتب اعتراض بشرط ألا يتجاوز 300 حرف.

-بعد الانتهاء اضغط على زر “حفظ”.

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الاستعلام عن نتيجة التظلم

سيتم الرد على الاعتراض في الصفحة، إذا قمت بتقديم اعتراض آلي على حركة النقل الخارجي للمعلمين، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الاعتراض من نفس الصفحة التي قدمت فيها الاعتراض.

لكن في حالة اختيار “الرد غير الآلي” سيتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

وسيتم إبلاغ إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالنتيجة للعمل بموجبها في حركة النقل الداخلي التي ستنفذ على مستوى الإدارات التعليمية، التي سيتم تنفيذها قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسد العجز قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.