عاجل.. أسواق العثيم تزف بشرى سارة لملايين المواطنين

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ارتفع صافي أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، إلى 120 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، بنسبة 17.9%، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 101.78 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

في المقابل، تراجعت أرباح “أسواق العثيم” على أساس فصلي بنسبة 30.23% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 172.02 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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زيادة الأرباح الفصلية

وقالت “أسواق العثيم” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى:

-نمو المبيعات بنسبة 12.96% من الفروع القائمة والجديدة.

-تحسن أداء نشاط التأجير التسويقي.

-تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية في ودائع مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية.

وارتفعت مبيعات “أسواق العثيم” بنسبة 12.96% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 2.78 مليار ريال، مقابل 2.46 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وأشارت إلى أنها قامت بتغيير طريقة الاعتراف بإيرادات حوافز النمو المكتسبة من الموردين للفترات المالية الأولية (ربع السنوية)، وذلك بتقدير هذه الإيرادات وإثباتها على أساس ربع سنوي بدلاً من الأساس السنوي، مع مراعاة عوامل موسميّة المبيعات ومعدلات النمو والإرجاعات المتوقعة في الفترات اللاحقة.

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حقوق المساهمين

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة بلغت 1271.55 مليون ريال، مقابل 1289.64 مليون ريال، في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 111.9 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 101.3 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 165 مليون ريال للربع السابق.

وتم إعادة عرض بعض أرقام الفترة المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.

وأدى هذا التغيير إلى زيادة صافي الربح للربع الحالي 8.09 مليون ريال، في حين بلغ أثر التغيير على صافي ربح الربع المقابل والربع السابق 10.47 مليون ريال إيجابي و24.95 مليون ريال سلبي على التوالي.